Civitanova, Gattafoni si racconta a Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è stata a Civitanova nei giorni scorsi per girare una puntata di "Vorrei dirti che", che andrà in onda domenica prossima, alle 15, su Rai2. La conduttrice tv è arrivata con la sua troupe e la regista Claudia Seghetti per incontrare Alessandro Gattafoni, che convive dalla nascita con la fibrosi cistica e porta avanti la sua lotta per ogni respiro. I protagonisti delle storie di "Vorrei dirti che" sono persone che raccontano una storia. Per farlo, preparano un piatto della memoria, legato a ricordi e gusti del destinatario della sorpresa. "Una storia di grande insegnamento quella di Alessandro – ha raccontato la Isoardi dopo aver incontrato il 36enne civitanovese – non solo per quello che rappresenta in sé, ma anche per come Alessandro ha deciso di raccontarla al pubblico".