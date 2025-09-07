"Civitanova Green? Spot fallimentare"

"Civitanova Green? Solo uno spot fallimentare". Così Marco Cervellini bolla il progetto lanciato dall’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni, a fine 2018.

"In sette anni – dice Cervellini – si è passati da semplici e inefficienti piantumazioni spot, maldestri e dispendiosi tentativi di piantumazioni fallite, vedi la pseudo riqualificazione del verde alla foce Chienti con i ciliegi, alle green houses per la raccolta differenziata, lanciate come innovazioni ma semplicemente punti di raccolta".

Dopo due mandati amministrativi Cervellini chiosa sul "nuovo intervento isolato in viale Vittorio Veneto, ma questa volta finanziato da imprenditori locali, costretti a dover intervenire al posto del pubblico, l’epilogo che certifica la completa mancanza di visione e pianificazione di un progetto privo di un portafogli di spesa organizzata e condivisa dalla maggioranza".

Un vero piano del verde, votato alla qualità della vita, per Cervellini "si doveva basare su un accordo fra amministrazione, tecnici e cittadini, un regolamento del verde urbano pubblico e privato, aree verdi con manutenzione dopo l’impianto e non singoli filari, tutela delle aree protette, per terminare con un chiaro dialogo con il Cosmari e presa di posizione sulla possibilità di aumentare l’efficienza della raccolta differenziata anche tramite raccolta puntuale".