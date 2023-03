Civitanova, guardia alta specie in estate

Stefano Cesetti

I pregi e i difetti dello sviluppo che Civitanova sta registrando negli ultimi anni vanno vissuti con sempre maggiore attenzione e, soprattutto, non facendo sentire soli o, peggio, abbandonati i cittadini che lì vivono e lavorano. Quando un comune ha un’espansione così rapida e vasta, c’è bisogno di politici retti, lungimiranti e che veramente amano la propria città. Ma necessita anche la presenza adeguata, ferma e tempestiva dello Stato, che supporti le scelte pubbliche e private nel campo urbanistico e imprenditoriale, e che garantisca forze dell’ordine numericamente sufficienti e dotate di mezzi non solo per reprimere, ma anche per prevenire reati di ogni genere.