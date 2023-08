"Civitanova: il Comune aiuta i privati più che il bene pubblico sui campi da padel"

"Campi da padel, l’amministrazione é più concentrata ad accondiscendere i privati che a tutelare il bene pubblico". Futuro in Comune, civica guidata dall’ex primo cittadino Tommaso Claudio Corvatta, torna sulla vicenda padel a distanza di alcune settimane dalla sentenza del Tar che stabilisce che gli stessi, sul lungomare, vadano smontati entro fine estate. "I beni demaniali, fluviali, lagunari e comunali sono beni pubblici e come tali devono essere trattati", afferma la civica citando poi un incontro con un professore universitario di diritto urbanistico, un avvocato esperto di demanio e un rappresentante sindacale esperto dei porti, dal quale sarebbe emerso che "la realizzazione dei campi da padel non poteva avvenire su aree demaniali ma su aree destinate dal Prg a impianti sportivi e il titolo edilizio necessario è il permesso a costruire, in quanto trattasi di struttura permanente. In netto contrasto con gli atti amministrativi edilizi utilizzati per la loro realizzazione. Sussistono non poche perplessità – dicono ancora da Futuro in Comune – circa l’utilizzo della concessione demaniale suppletiva, per concedere l’ampliamento alla concessione demaniale numero 5, avvenuta il 15 giugno 2021 che, di fatto, sembrerebbe un comodo "escamotage" per assegnare una nuova concessione". Gli esponenti di Futuro in Comune giudicano dunque un errore "pensare che Civitanova, con lo smontaggio dei campi da padel durante la stagione invernale (di questo i giudici sono stati chiamati a pronunciarsi), rimarrebbe "all’età della pietra". "In questo modo – dicono – la occupazione del bene pubblico e la cementificazione vengono equiparate al progresso: non é così". "L’amministrazione comunale – spiegano ancora – aveva proposto la modifica dell’articolo 20 ampliando le attività da svolgersi in spiaggia tra cui la realizzazione di campi da padel, sostituendo nel titolo alla locuzione "stabilimenti balneari" le parole "concessioni demaniali". Tale modifica ha ricevuto il parere negativo sia dalla Provincia che dalla Sovraintendenza".