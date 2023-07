CIVITANOVA, Inaugurato il Cottage Beach con Filippo Roma de Le Iene

Sul lungomare sud avvia da oggi la sua attività un nuovo stabilimento balneare: è stato in augurato ieri ed è il Cottage Beach. Ospite specialissimo nell’occasione, è stato Filippo Roma della trasmissione televisiva "Le Iene". La cerimonia è stata accompagnata da un forte temporale, ma ciò non ha impedito una forte partecipazione. Una serata piacevole che si è dipanata tra musica e momenti live show, che va ben oltre il semplice taglio del nastro ma significa fiducia in un turismo che decisamente in fase di sviluppo dopo le incertezze degli anni passati e la paralisi imposta dalla pandemia. A tagliare il nastro, l’amministratore Corrado Prada e i soci Fabrizio Ferrari e Marco Teveroni, insieme al direttore Luca Pandolfi. Presenti all’evento l’assessore al turismo Manola Gironacci e i consiglieri Paola Campetelli e Paola Fontana che hanno espresso sostegno e vicinanza alla nuova impresa. Una grigliata di pesce che storicamente distingue la cucina del Cottage Beach, ha suggellato la serata. "Questo evento –è il commento dell’assessore Gironacci – è solo l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di sorprese ed eventi di richiamo. Alla nuova gestione, il mio in bocca al lupo".

Giuliano Forani