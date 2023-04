civitanova: incontro sulla donazione con avis, aido e admo

Feba sempre in prima linea nella sensibilizzazione della comunità su un tema importante quale è quello della donazione del sangue, degli organi e del midollo. In continuità con analoghe iniziative promosse in passato, mercoledì scorso questo club portabandiera della pallacanestro ha ospitato nella palestra dove svolge la sua attività, a Civitanova Alta, in via Tirassegno, un incontro-dibattito intitolato "Un assist per la vita". L’organizzazione è stata curata insieme alle sezioni locali dell’Avis, dell’Aido e dell’Admo, incarnate nell’occasione dai loro massimi esponenti. Presenti la prima squadra della Feba al gran completo e svariati ragazzi e ragazze del settore giovanile. Non è mancato il saluto, per l’amministrazione comunale, dell’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. Il personale sanitario intervenuto ha illustrato le differenti tipologie di donazione. Tra essi anche la dottoressa Marianna Mariani, medico del Centro trasfusionale dell’ ospedale, che negli anni dell’adolescenza giocò a basket nella Feba. Numerosi i quesiti posti dalla platea ai vari relatori.