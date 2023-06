Civitanova, l'Assessore Cognigni invita gli esercenti al decoro urbano

Un invito a ramazzare il marciapiede davanti alla propria attività è l’oggetto della lettera che l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni ha inviato agli esercenti commerciali del settore alimentare per chiedere la loro collaborazione a tenere pulita la città. L’obiettivo è "garantire, nell’interesse e a beneficio dell’intera comunità, la pulizia quotidiana degli spazi adiacenti le relative attività". Una lettera che contiene anche il richiamo al Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera del Consiglio comunale numero 12 del 28 febbraio 2020 allo scopo di fare in modo che i titolari di bar, ristoranti, gelaterie, stabilimenti balneari e altre tipologie di locali, si occupino di rispettare la normativa e di farla rispettare ai clienti. "Civitanova – spiega l’assessore Cognigni – è sempre più centro turistico di primo piano, grazie alla presenza dei molti locali aperti, ma anche grazie alle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale. Certamente questa vivacità costituisce motivo di vanto e orgoglio per tutti, ma non bisogna commettere l’errore di abbassare la guardia: lo scopo di noi tutti, amministratori e cittadini, deve essere quello di rendere la nostra città sempre più attrattiva e accogliente", ha concluso Cognigni.