Civitanova, Lega accusata di "bassezza senza precedenti" su area camper

Funzionamento area camper, "dalla Lega polemiche di una bassezza senza precedenti". Francesco Micucci (Pd) intervenire nel dibattito e attacca Giorgio Pollastrelli accusato "di buttarla in caciara e sul personale per non parlare dei malfunzionamenti confermati dall’assessore Manola Gironacci, che prova addirittura a dare del sabotore a Silenzi". Ma, per Micucci restano sul tavolo tante domande e tra queste "il fatto che in un mese nessun camperista è andato in quell’area" o quelle contenute in una richiesta di accesso agi atti pubblici per conoscere "quanto è stato speso per attrezzare un’area camper destinata a rimanere deserta e per la sua cerimonia di inaugurazione". "Chiediamo – conclude Micucci – risposte a queste domande".