Civitanova: Marciapiede frantumato davanti al Cecchetti e alla Zavatti

Ancora un lastrone della guida per non vedenti in frantumi con pericolo anche per i passanti normali. L’inconveniente è di tutta evidenza sul lato est del marciapiede di viale Vittorio Veneto, proprio davanti al cineteatro Cecchetti e alla biblioteca comunale Zavatti. La guida è andata in frantumi di recente in questo tratto. Purtroppo in tutto il viale non ha fatto una buona riuscita sin dall’inizio dell’istallazione. Forse per problemi di aderenza o pressione il materiale della guida in questione tende a staccarsi o rompersi. Si rende comunque una manutenzione per evitare che qualcuno si faccia male. Inoltre è un peccato che vi sia questo pericolo di inciampo e dettaglio antiestetico proprio dinanzi alla casa del Balilla, oggi biblioteca, dove è in svolgimento anche il Civitanova Film Festival, progettata dal grande architetto Adalberto Libera, esponente del razionalismo italiano, che ha realizzato questa struttura per la gioventù come una nave magica tra sabbia e azzurro del mare.

Ennio Ercoli