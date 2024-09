Civitanova, musica e artisti di strada. La magia del festival "VitaVita"

Inizia l’atteso week end di "VitaVita" a Civitanova. Aspettando la kermesse finale, oggi alle 21.30 al cineteatro Rossini sarà ospite il cantautore Francesco Baccini, con lo spettacolo "Archi e frecce" che farà da anteprima al festival. Proprio a lui verrà consegnato dal sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, il premio VitaVita alla Carriera. Autore tra i più eclettici del panorama italiano, da sempre alla ricerca di nuove esperienze, Baccini rileggerà in chiave cameristica i suoi classici più famosi, accompagnato dalla musica dagli archi delle "Alter Echo String Quartet", la formazione crossover femminile, e dal chitarrista e arrangiatore Michele Cusato. I biglietti sono in vendita su Vivaticket (circuito online, punti vendita e circuito Amat) e nella biglietteria del teatro Rossini, aperta oggi dalle 18.30 alle 21.30.

Domani "VitaVita" torna con il suo gran finale a dare linfa come sempre alle vie del centro di Civitanova, con quello zapping d’arte itinerante che è proprio l’anima del festival. Dal crepuscolo fino a tarda notte gli angoli più caratteristici del cuore della città prenderanno forma con tantissime performance tra musica, artisti di strada, mostre, teatro, danza, ma anche spettacoli per bambini, laboratori e mercatini. E il programma non finisce qui. La giornata di festeggiamenti verrà aperta già dal mattino di domani, con il passaggio in centro del corpo bandistico Città di Civitanova. L’evento "VitaVita" è organizzato dal Comune di Civitanova e dall’Azienda dei Teatri.