Civitanova piange l’ex medico chirurgo Giancarlo Pacetti

All’età di 72 anni, è venuto a mancare all’improvviso a Roma, ove risiedeva da tempo, Giancarlo Pacetti, civitanovese e fratello del nostro collega Mario, da anni collaboratore attento e scrupoloso della redazione de il Resto del Carlino di Macerata. Giancarlo, che prima di andare in pensione aveva esercitato l’attività di medico chirurgo, è stato ritrovato senza vita poco prima delle 8; il decesso è stato certificato dal medico Ares 118, accorso sul posto dopo aver avuto notizia del malessere che lo aveva colpito. "Decesso per cause naturali", è scritto nella certificazione di morte. Giancarlo Pacetti, dicevamo, viveva da tempo a Roma ma era rimasto sempre legato alla città di Civitanova, ove tutti conoscevano la sua famiglia e dove ritornava sempre in occasione delle ferie o di festività importanti, e dove verrà sepolto. La data dei funerali non è stata ancora stabilita. La salma verrà traslata probabilmente entro la giornata odierna dalla ditta Asof cui è stato affidato il compito di farsi carico degli atti previsti in casi del genere. In attesa del rito funebre, la salma sarà esposta da questa sera presso la casa funeraria "Terra e Cielo" di via Cecchetti. Al collega Mario le più vive condoglianze da parte della redazione de il Resto del Carlino.

g. f.