"Civitanova: Piano antenne, sala consiglio vuota, contenuti deludenti"

Piano antenne illustrato alla città giovedì in una assemblea pubblica organizzata dal Comune, scarsa la partecipazione. Appena una decina i presenti, di cui tre consiglieri comunali e tre esponenti di liste. "Avrebbe dovuto essere meglio pubblicizzata, data l’incidenza del tema sulla qualità della vita e sulla salute dei civitanovesi – fanno notare Mirella Paglialunga (Per Civitanova) e Letizia Murri (Ascoltiamo la città) – e con una bozza di regolamento rimasta in qualche cassetto per oltre un anno forse si sarebbe dovuto evitare di arrivare a fine luglio e di fissarla in orario pomeridiano". Per le due esponenti dell’opposizione "deludenti anche i contenuti emersi in assemblea e il piano è stato illustrato sommariamente, senza spiegare, ad esempio, che distanze saranno rispettate per i siti sensibili come scuole, asili, ospedali, case di cura". Da un cittadino presente chiesto all’amministrazione di indire altre assemblee, nei quartieri, per illustrarlo in relazione alle specifiche esigenze. Paglialunga e Murri sottolineano che sarà un buon piano "solo se il Comune saprà usarlo per opporsi agli interessi economici degli enti gestori a tutela della salute dei cittadini e un buon piano antenne potrebbe anche favorire la parità di trattamento tra i residenti perché non è giusto che solo un quartiere abbia ottenuto lo spostamento dell’impianto".