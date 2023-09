Civitanova: ricercato da mesi, viene rintracciato e arrestato dai carabinieri

Civitanova, 20 settembre 2023 - Ricercato da aprile, viene rintracciato e arrestato dai carabinieri di Civitanova. È finito in manette un 36enne macedone, che si ero reso irreperibile da cinque mesi, destinatario di un ordine di carcerazione per reati gravi, quali estorsione e ricettazione, commessi proprio a Civitanova tra il 2011 e il 2018. Ieri pomeriggio i militari dell’aliquota operativa, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione di furti e rapine ai danni degli esercizi commerciali della costa, sono riusciti a individuarlo. Il giovane, alla vista dei militari, avendo capito di essere stato riconosciuto, ha cercato di darsi alla fuga; ha cercato di nascondersi all’interno di un negozio, tra l’altro affollato in quel momento. Ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dai carabinieri. Portato alla casa circondariale di Fermo, il 36enne dovrà espiare una pena di due anni e dieci mesi di reclusione.