Civitanova, Rimborsi alle famiglie con figli minorenni per centri estivi

Rimborsi alle famiglie con uno o più figli minorenni che frequentano centri estivi. La giunta ha approvato un bando per individuare i beneficiari, implementando l’intervento previsto con una seconda fascia Isee superiore a 8.391,38 euro e fino a 20.000 euro. L’impegno di spesa ammonta a 35mila euro. Lo scorso anno, 136 famiglie civitanovesi hanno ricevuto il rimborso sulla spesa sostenuta per consentire ai figli di frequentare i centri estivi. I moduli di domanda sono sul sito comune.civitanova.mc.itbandi-benefici-cmsrimborsi-centri-estivi, oppure all’Ufficio Relazioni con il pubblico al piano terra di palazzo Sforza (0733.822626). La richiesta, compilata, dovrà pervenire materialmente al Comune di Civitanova (Ufficio Urp), oppure inviata all’indirizzo [email protected] o alla Pec [email protected], entro il 31 agosto. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l’attestazione Isee in corso di validità o la ricevuta Inps di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il procedimento di erogazione verrà concluso entro il 31 ottobre. Per ulteriori info: 0733.822255822216822248. "Sono stati emanati – spiega l’assessore Barbara Capponi – tre bandi distinti per cercare di coprire quanto più possibile le esigenze di ognuno in base alle necessità".