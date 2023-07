Civitanova, Scarichi Abusivi e Mancanza di Rispetto per l'Ambiente

Con gli scarichi abusivi (e anche all’oscuro sui loro contenuti) si prosegue indisturbati, ignari di ogni elementare regola di civiltà. A scoprirne un altro, nella prima mattinata di ieri, gli agenti del Cst (Caccia, sviluppo e territorio), che nella loro perlustrazione rituale, hanno rinvenuto voluminosi sacchi neri pieni di non si sa che cosa, e vecchi fili in plastica della luce, naturalmente privati del rame. La piccola discarica è stata rinvenuta a pochi metri dalle rive del Chienti, in località Santa Maria, poco distante dal luogo ove in passato sono state scoperte altre discariche abusive e, quel che appare più grave ai cultori della memoria, nelle vicinanze di quell’albero ove proprio alcuni giorni fa, nel corso di una cerimonia ormai rituale, è stato rievocato il sacrificio di un giovane soldato polacco di vent’anni, ucciso a mitragliate dai tedeschi in fuga. Un “luogo sacro“ per i cittadini di Santa Maria Apparente e per quanti si adoperano per evitare che i disastri della guerra finiscano nel dimenticatoio. "Il fatto grave – dice Angelo Marinelli, responsabile settoriale del Cst – è che episodi del genere continuano a ripetersi, nonostante che a poche centinaia di metri sia in funzione un efficiente servizio di raccolta differenziata. Un fenomeno dovuto a indifferenza e totale mancanza di rispetto per l’ambiente. Non sappiamo quale sia il contenuto di quei sacconi neri ma non è escluso che esso possa essere amianto o, comunque, materiale che secondo la norma, va conferito in discariche speciali nel rispetto di una precisa normativa di tutela dell’ ambiente".

Giuliano Forani