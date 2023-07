Civitanova-Sebenico, alle 13 parte la regata Assente il sindaco Ciarapica, ci sarà Morresi

Oggi, alle 13, scatta la 22ª edizione della regata Civitanova-Sebenico, che dopo il "battesimo" del 2000 ha sempre spianato le acque tra le due sponde adriatiche salvo che nel 2002 e, causa Covid, nel 2020. Quest’anno la traversata si carica di valori solidaristici e inclusivi rispetto alla consueta narrazione basata sulla cifra agonistica dell’evento e sulle ricadute multipolari (economia, turismo e cultura) del gemellaggio tra le due comunità cittadine. La "contaminazione" fra la gara tout court e la battaglia contro la fibrosi cistica, incarnata dalla presenza tra i regatanti di chi è affetto da questa patologia (il canoista, stavolta prestato alla vela, Alessandro Gattafoni e i due giovani leoni del Club Vela Portocivitanova Cecilia Belletti ed Emanuele Dignani), regala alla kermesse spunti di riflessione e un messaggio di speranza. Ieri la regata è stata presentata in Comune da un "sinedrio" composto dal vicesindaco Claudio Morresi, dalla consigliera Lavinia Bianchi (entrambi gareggeranno a bordo di Tyke, la barca dell’ex campione del mondo Marco Serafini, mentre il sindaco Fabrizio Ciarapica ha dato forfeit), dalla presidentessa del Cvp Cristiana Mazzaferro e da Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni. Accanto a loro i tre velisti testimonial. Gli interventi hanno sottolineato la straordinarietà dell’edizione di quest’anno. Morresi non ha mancato di rammentare come l’amministrazione di cui fa parte si sia già adoperata più volte in passato per veicolare messaggi inclusivi. La Mazzaferro ha elogiato lo spirito pugnace e il coraggio di Alessandro, Cecilia ed Emanuele, che si daranno battaglia in 3 degli 8 equipaggi composti da due sole persone. E Romagnoli s’è congratulato con Civitanova e con la sua amministrazione per l’attivismo nello sport. Le 40 barche hanno tempo fino alle 17 di domani per tagliare il traguardo, pena l’esclusione dalla classifica.

Mario Pacetti