Civitanova, sequestrati oltre 40 chili di marijuana, nascosti nel magazzino di un corriere

Civitanova, 28 ottobre 2025 - Operazione antidroga della Compagnia di Civitanova: sequestrati oltre 40 chilogrammi di marijuana contenuta in cinque colli. Identificato e denunciato il destinatario. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti -ulteriormente rafforzati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica- i militari della hanno continuato a monitorare i magazzini dei corrieri espressi della provincia. E ad effettuare i controlli esterni dei colli presenti, come pacchi, scatole e buste, al fine di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno di questi controlli sono stati individuati diversi colli che emanavano un forte odore di sostanza stupefacente, in attesa di essere consegnati al destinatario. Pertanto, i finanzieri, ritenendo che questi potessero effettivamente contenere droga e in assenza di idonea documentazione che attestasse l’esatta quantificazione del principio attivo drogante, dopo aver contattato il rappresentante legale della società destinataria e aver ottenuto la presenza di un suo delegato, lo hanno invitato ad aprire i colli. La successiva ispezione ha permesso di rivenire al loro interno, complessivamente, oltre 40 chilogrammi di marijuana. La sostanza è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario dei colli, individuato, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità. L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti verso il quale la guardia di finanza assicura “un incessante e costante impegno volto alla tutela della salute pubblica oltre che alla salvaguardia della vita umana”, come ricordano le forze dell’ordine. Continua quindi il giro di vite da parte delle Fiamme Gialle, in un’ottica di prevenzione e repressione, per contrastare in particolare l’uso di sostanze tra giovani e giovanissimi. Solo lo scorso marzo si era svolta una maxi operazione della Guardia di finanza: quella volta, grazie anche al fiuto di Edir, erano stati sequestrati circa 190 chilogrammi di marijuana, nascosti in diversi colli. Si trovavano nell’hub di una società di spedizione. E anche il quel caso era stato denunciato il destinatario.