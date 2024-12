Civitanova Solidarity Word: successo per la seconda edizione del concorso di poesia sociale

Seconda edizione di "Civitanova Solidarity Word", il concorso di poesia dedicato a tematiche sociali, ideato dalla consulta per i servizi sociali e realizzato con la collaborazione e il supporto economico dell’assessorato al welfare, rappresentato dall’assessore Barbara Capponi. In finale sono arrivate sedici poesie, suddivise in quattro sezioni.

Durante la serata, le interpretazioni di Antonio Sterpi e Agata Turchetti hanno dato voce alle opere di giovani e adulti, esordienti e non, alcuni alle loro prime esperienze poetiche. Le esibizioni sono state impreziosite dal sottofondo pianistico di Samuele Dutto, direttore artistico del concorso.

"L’iniziativa si conferma un eccellente volano per valorizzare i talenti di grandi e piccoli – ha detto l’assessore Capponi –. I miei complimenti a partecipanti e classificati e un grazie alla consulta per la propositività e al maestro Dutto per avere curato una iniziativa di crescita per tutti".

La sezione C ha registrato una grande partecipazione con 27 poeti iscritti. Per valorizzare la qualità delle opere, sono stati assegnati due secondi posti ex aequo in questa categoria. I vincitori hanno ricevuto un buono del valore di 200 euro in materiale scolastico da utilizzare nella cartolibreria "Bella Copia". Per i due secondi posti ex aequo della sezione C, è stato assegnato un buono da 100 euro ciascuno.

Questi i vincitori del concorso:

Sezione B – ragazzi della scuola primaria: Guenda Maceratesi con La stella gialla

Sezione C – ragazzi della scuola primaria: 1° posto: Allegra Perugini con Nonno, 2° posto ex aequo: Benedetta Manzi con Le stagioni dell’adolescenza e Greta Angeletti con Il cielo

Sezione D – ragazzi della scuola secondaria di 1° grado: Lucia Giammarini con La diversità

Sezione E – Ragazzi della scuola secondaria di 2° grado: Ludovica Paciaroni con La città delle dame

"Un ringraziamento speciale va alla giuria, composta da Carlo Molinari, Barbara Cerquetti, Antonio Sterpi, Agata Turchetti e l’assessore Barbara Capponi, oltre che a tutte le associazioni della consulta per il loro contributo – ha detto Dutto –. Un grazie anche a Michele Peretti e Letizia Frattani, che hanno reso la serata accessibile traducendo ogni momento nella lingua dei segni".