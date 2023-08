"Civitanova: tagli al sociale per pagare le luminarie"

"Dal Comune tagli al sociale per finanziare il voluttuario". È l’accusa di Letizia Murri (Ascoltiamo la città) dopo la delibera con cui la giunta ha stanziato 85mila euro per le luminare che addobberanno la città il prossimo Natale. "Anche quest’anno – sottolinea l’esponente dell’opposizione – sarà spesa una somma esorbitante. Ecco perché all’ultimo Consiglio la maggioranza ha votato la ratifica di variazioni di bilancio, tra cui lo stanziamento di 100mila euro per interventi turistici promozionali, che l’assessore Gironacci ha spiegato essere le luminarie, evidentemente a discapito di interventi e contributi nel campo sociale". Murri segnala che "mentre tanti pensionati soli e tante famiglie in difficoltà economica non sanno a che santo raccomandarsi, si pensa di togliere dal sociale per dare al voluttuario". L’accusa alla giunta è di "non aver varato un provvedimento sistemico e consistente per aiutare le famiglie in difficoltà e ogni volta che le opposizioni lo hanno sollecitato, l’amministrazione ha sempre preso tempo e posticipato ogni iniziativa". Cita come esempio "le delibere di giunta che dispongono contributi straordinari ai singoli casi disperati e dimostrano la mancanza di una pianificazione strutturata negli interventi per combattere le povertà. Ma come si corre invece per le luminarie e con quale consistente investimento! Se le priorità di un’amministrazione sono diventate queste, la tanto decantata attrattività di Civitanova è sinonimo di una perdita di umanità e di qualunque senso per il giusto".