Civitanova tra mare e terra. Incontri dibattiti e performance

Dal 5 all’11 novembre Civitanova celebra la sua ricchezza culturale, storica e culinaria. E lo fa attraverso una serie di dibattiti, conferenze, esposizioni e performance varie, che si terranno nella Palazzina Sud del Lido Cluana. L’iniziativa, dal titolo "Là dove la Terra incontra il Mare" è patrocinata dal Comune di Civitanova e organizzata dal Museo del Mare civitanovese in collaborazione con otto associazioni: l’Associazione Museo del Mare Civitanovese, l’Archeoclub di Civitanova, il Centro Studi Civitanovesi, il gruppo folk "La Campagnola", l’Asd Ferreo Core, l’Accademia di Oplologia e Militaria, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari ed il Centro Studi San Claudio al Chienti. "Siamo entusiasti di presentare questa settimana dedicata alla cultura civitanovese – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –, un’opportunità per valorizzare le nostre radici e promuovere il nostro patrimonio. La collaborazione tra le associazioni locali e il Comune è fondamentale per creare momenti di condivisione e crescita culturale". Il primo appuntamento è per il 5 novembre alle 18. Dopo il saluto delle autorità, Maurizio Micucci terrà una conferenza sul "San Marone, il Sasso, il Santo, il Mare". Seguirà Carlo Mercanti con Il Sediario Fronte Mare. Ogni giorno sarà dedicato a un tema specifico, mettendo in risalto ciò che rendono unica Civitanova. "Quindici incontri di due ore ciascuno – spiega Vinicio Morgoni, presidente del Museo del Mare Civitanovese –. Venti qualificati relatori intratterranno gratuitamente il pubblico".