Civitanova, ubriaco cade in mare. Salvato dalla Guardia costiera

Civitanova, 4 luglio 2023 - Sta passeggiando sulla banchina, quando cade in acqua rischiando di annegare. È successo durante la notte, intorno alle 00.30. L’uomo, un 45enne di origine marocchina, era in evidente stato di alterazione e sotto l’influenza dell’alcol. Per fortuna è stato prontamente salvato dalla Guardia costiera e dai vigili del fuoco di Civitanova, sotto il coordinamento del comandante capitano di corvetta Ylenia Ritucci, che hanno evitato il peggio. La Guardia costiera è intervenuta tempestivamente con militari a bordo del battello pneumatico GC 141.

L’uomo, una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure del personale medico-sanitario del 118, che ha trasportato il malcapitato in ospedale. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Capitaneria di Civitanova. La Guardia costiera ricorda che tutte le comunicazioni per segnalare ogni tipo di emergenza in mare possono essere effettuate tramite il numero blu 1530, gratuito e attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.