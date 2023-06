Civitanova, Ultimo 'capolavoro' di Giulio Vesprini per la Transizione Ecologica

Piante che neutralizzano gli effetti del carbone e un anello che racchiude sole e gocce d’acqua come simboli di energia solare e idroelettrica. E’ l’ultimo "capolavoro" dedicato alla Transizione ecologica, e cioè un murales diretto da Giulio Vesprini, ideatore di Vedo a Colori, realizzato sulla facciata della scuola di via De Pinedo. "E’ sempre un onore collaborare con Vesprini – ha detto l’assessore Roberta Belletti che ha commissionato l’opera –, un grande artista che con la sua arte comunica messaggi importanti e dona vita e bellezza alla nostra città. Questo murales, insieme a quello realizzato sulla facciata della scuola di via Bragadin, ha come obiettivo quello di diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente tra le giovani generazioni e rappresenta un altro atto concreto del lungo percorso che sto portando avanti. Continuerò su questa strada, per un futuro più sostenibile". "Sono molto soddisfatto del lavoro – commenta Vesprini –. Un progetto che segna l’undicesima parete realizzata nei tanti istituti comprensivi della città".