"Civitanova verso la transizione ecologica" Al Cecchetti si parla di energie rinnovabili

I prossimi appuntamenti di ‘Civitanova verso la transizione ecologica’, iniziativa organizzata dall’assessore Roberta Belletti as sieme all’associazione ‘Marche a Rifiuti Zero’, rientrano nell’ambito del ‘Festival per lo sviluppo sostenibile’, format nazionale che chiama a raccolta i cittadini, le imprese, le associazioni e le istituzioni per un confronto sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, organizzato dall’Asivs, l’Alleanza per lo sviluppo sostenibile. In particolare, si tratta degli incontri di domani, oltre che del 20 e del 27 maggio. Il primo dei tre si terrà alle 9.30 al Cine Teatro Cecchetti e sarà un focus dedicato alle energie rinnovabili e alle comunità energetiche. Oltre alla Belletti, interverranno Andrea Galliani, vicedirettore della direzione mercati all’ingrosso – Autorità di Regolazione per Energia reti e ambiente (Arera), il presidente della Cna di Civitanova Carlo D’Angelo, Andrea Silvetti della 4 Energy Srl, Mauro Cimini e Gianni Santori del Gruppo di Acquisto solidale Gaia di Civitanova. "Su dieci eventi accreditati dalle Marche, tre sono di Civitanova – ha detto Belletti –. Il Festival si svolge su tutto il territorio nazionale con centinaia di iniziative, come convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro".