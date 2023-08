Civitanova, Vita Vita al gran finale "Trenta spettacoli in una notte"

Vita Vita chiude i festeggiamenti per il ventennale con un gran finale per le vie di Civitanova. Domani il festival avrà anche la collaborazione con Vedo a Colori, il museo d’arte urbana ideato da Giulio Vesprini che amplia la sua galleria con un suo nuovo murale, in omaggio alla rassegna. L’opera, alla scuola Alighieri di via Regina Elena, sarà inaugurata alle 11. Poi alle 19 si inizia con "Voce del verbo alveare" di e con Meri Bracalente, un piccolo dialogo tra la Natura e un’attrice curiosa: lo spettacolo, rivolto all’infanzia, è prodotto dal Teatro Rebis di Macerata, con il quale Vita Vita si gemella. A seguire, la Sunrise Rock Band darà il via allo zapping artistico del festival per le vie del centro, con una serata che animerà ben 14 postazioni con 30 spettacoli diversi.

In cartellone circa duecento tra cantanti, musicisti, performer, attori, danzatori, marcing band e tanto altro ancora. Da segnalare, in piazza XX Settembre, l’attore Stefano Masciarelli che riceverà il Premio Vita Vita alla carriera e dialogherà con il pubblico sulle colonne sonore di film e musica classica, con il fisarmonicista Diego Trivellini; poi la banda comunale, Bruno Francinella e un altro illustre gemellaggio di Vita Vita, con il Monsano Folk Festival che presenterà un concerto dedicato a Piero Cesanelli (storico patron di Musicultura) e a Francesco Scarabicchi (grande poeta marchigiano anche lui recentemente scomparso) affidato alla Macina di Gastone Pietrucci, con ospiti la cantante Elisa Ridolfi e le attrici Allì Caracciolo e Novella Gobbi. Per il jazz, ci sono i concerti del Matteo Paggi Quintet e quello dell’Ares Tavolazzi Quartet, con Piazza Conchiglia Summer.

E ancora Mao Branca, la street band di percussioni brasiliane e la Racchia, la banda pazza. Poi artisti di strada in corso Umberto I, in via Duca degli Abruzzi e viale Matteotti, i gruppi musicali, i performer, i danzatori dello Spazio Hip Hop, i tangheri di Pasion Tango, o, da Roma, i Pluvia. Dopo aver avuto ospite della mostra fotografica il poeta Umberto Piersanti, porterà il suo saluto poetico Nicola Bultrini. La kermesse inizierà a dare il suo addio oltre la mezzanotte, quando la parata per le vie della città radunerà tutti gli artisti e tra musicisti e trampolieri arriverà in piazza XX Settembre. La Compagnia Nuovo Piccolo Teatro distribuirà i giganti palloni bianchi. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Il programma è su www.vitavita.info.