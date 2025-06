Civitanovese: accordo tra Ciaccia e Lotorto, Profili deve decidere sul diritto di prelazione

Fase di stallo in casa Civitanovese. Trova conferme la notizia che l’imprenditore laziale Davide Ciaccia abbia raggiunto un accordo con Vincenzo Lotorto, ex vicepresidente dei rossoblù e depositario del 25% delle quote sociali. Adesso l’attuale patron rossoblù Mauro Profili dovrà esercitare il diritto di prelazione se vorrà acquisire il controllo totale della società. Altrimenti sarà proprio Ciaccia ad assicurarsi questa restante parte di quote.

L’obiettivo dello stesso ex presidente del Teramo, che avrebbe già ricevuto la delega da Lotorto, potrebbe essere quello di assicurarsi l’intero pacchetto societario mediante una transazione con lo stesso Profili. Profili che, è bene ricordarlo, ha già declinato l’offerta economica precedentemente avanzata dallo stesso Ciaccia, ma la recente evoluzione potrebbe portare ad altri scenari.

È bene utilizzare il condizionale poiché Profili ha sempre dato l’impressione di voler restare al timone della società. L’attuale patron non intende rilasciare dichiarazioni, dunque non è chiaro quale sarà la sua reazione. Uno dei nodi principali riguarda il valore economico da attribuire allo stesso 25%. Cifra che, secondo alcuni, potrebbe essere calcolata sulla base delle richieste economiche avanzate dallo stesso Profili in sede di trattativa, ma si tratta di una supposizione. Il prossimo passo da parte di Ciaccia potrebbe essere l’invio di una pec alla stessa società chiedendo la documentazione contabile.

Secondo alcuni, questo passaggio è stato effettuato e dunque si attende la risposta di Profili. Insomma, si tratta di una fase in cui ogni discorso tecnico viene meno, ma se proprio si vuol parlare di discorsi tecnici, il gruppo subentrante vorrebbe affidarsi a figure calcistiche quali l’ex dg del Teramo Luigi Coni, l’ex ds della Fermana Michele Paolucci e Claudio Dell’Uomo, che è già stato responsabile di settori giovanili in alcune società calcistiche del Lazio.

Se invece restasse Mauro Profili, il dg potrebbe essere l’ex Chieti Paolo Pochetti e il ds, l’ex Teramo Paolo D’Ercole. Tra i giocatori che potrebbero essere riconfermati dal patron, vi sono Visciano e Passalacqua, anche se andranno allontanate le sirene del Trodica che si sarebbe fatto sotto da vario tempo. Esclusa da più parti, invece, l’eventualità di un futuro cammino che veda Profili e Ciaccia insieme nello stesso sodalizio. Dunque, una bella matassa da sbrogliare in casa Civitanovese in un momento in cui già molte squadre vantano discorsi ben avviati per la prossima stagione.