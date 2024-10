Civitanovese, boccata d’ossigeno: "Ma va migliorata la fase difensiva"

La vittoria in campionato è finalmente arrivata per la Civitanovese che è riuscita ad imporsi sull’Avezzano in una ripresa giocata a ritmi alti e con grande determinazione. Allo stadio dei Marsi, casa dei biancoverdi abruzzesi, tutto è accaduto nella seconda frazione di gioco: rossoblù avanti grazie alla punizione di Esposito, pareggio su rigore del locale De Silvestro, quindi di nuovo il vantaggio ospite con il subentrato Buonavoglia, infine il tris firmato da Brunet allo scadere (1-3).

Una bella boccata d’ossigeno per la squadra di Sante Alfonsi che sale a 4 punti in classifica in una posizione condivisa con Fermana e Castelfidardo, davanti a Notaresco (3 punti), Recanatese e Avezzano (entrambe ferme allo 0). Ad analizzare il primo successo nel torneo è il patron Mauro Profili: "Nel primo tempo – dice – abbiamo fatto comunque bene, perché siamo andati vicini a segnare un paio di volte, mentre l’Avezzano è stato pericoloso in una circostanza. Nella ripresa ci abbiamo creduto di più e dopo l’1-1 siamo stati bravi a reagire". I recenti acquisti hanno fatto la differenza: molto bene Rizzo sulla fascia destra, l’esperienza di Capece si è vista tutta in mezzo al campo, poco da dire sulla palombella di Esposito. "Difesa e centrocampo hanno tenuto bene – analizza Profili –. Rizzo ha disputato una bella partita e sottolineo la grande prova del portiere". Petrucci si è reso protagonista in varie situazioni, su tutte la doppia parata a 10’st. "La fase difensiva? Certo, bisogna migliorare – spiega il presidente –, ma sull’episodio del rigore Cosignani non ha grandi colpe: ha colpito con la mano involontariamente ed era a pochi metri dall’avversario". Civitanovese che dunque ha fatto registrare un notevole passo in avanti per quanto riguarda i gol e le occasioni create, ma ad Avezzano sono state diverse anche quelle sprecate come il palo di Diop a porta sguarnita. "Anche qui c’è ancora da lavorare – riflette –, ma che dire al povero Diop? Non può fare tutto lui". Comunque negli ultimi due match un’evoluzione si è vista: complici due avversari, Notaresco e lo stesso Avezzano, più alla portata? "Non credo – risponde il patron –, il miglioramento c’è. Anche se i marsicani hanno sempre perso, le loro partite sono state tutte aperte. Ciò detto, dobbiamo trovare una quadra definitiva".

Intanto ecco una buona notizia per i tifosi: il transfer di Alexis Ezequeil Arias è arrivato, l’attaccante è a disposizione. Tuttavia, a margine della maxi squalifica inflitta a bomber Spagna (domenica ha scontato il primo dei 7 turni), la dirigenza potrebbe ingaggiare un’altra punta. Profili non si sbottona: "La Civitanovese – conclude – è sempre alla ricerca. Qui nessuno ha il posto fisso e tutti devono meritarsi la titolarità mediante l’impegno".