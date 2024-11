Civitanovese, Buonavoglia è sicuro: "Usciremo da questo periodo no"

"Ci manca un po’ di esperienza e una migliore gestione della parte finale della gara, ma usciremo da questa fase. Dispiace per i tifosi che sono encomiabili". La pensa così Kevin Buonavoglia, esterno offensivo della Civitanovese, autore del primo gol contro il Chieti. La partita, terminata 2-3 in favore dei neroverdi abruzzesi, ha determinato il sesto ko in campionato per i rossoblù.

"La delusione – spiega Buonavoglia – c’è, perché in settimana ci prepariamo bene. È un vero peccato fare questi risultati, soprattutto in casa. A mio avviso, riusciamo ad esprimere il nostro gioco, ma serve di più e lo sappiamo". La formazione rivierasca ha avuto un approccio sorprendente alla gara, andando al doppio vantaggio e creando altre situazioni molto pericolose in area ospite, tuttavia il gol dell’attaccante teatino Fall al 30’ ha messo il match in salita per Visciano e soci. "Quando abbiamo subito quella rete – analizza il giocatore rossoblù –, forse è subentrato un fattore psicologico negativo. Questo è un altro aspetto da migliorare: c’è la sensazione che quando segniamo, poi andiamo un po’ indietro. Invece dobbiamo continuare come nei primi minuti. Però non dimentichiamoci che abbiamo messo in difficoltà il Chieti". Buonavoglia, al suo secondo centro stagionale, rappresenta spesso il pericolo numero uno per le difese avversarie grazie a strappi e belle giocate. "Se mi crea problemi essere sostituito? Nient’affatto – chiarisce il classe 2001 –. È giusto che l’allenatore faccia spazio a forze fresche. Poi, certo, è sempre bello dare il proprio contributo anche nei minuti finali. È proprio in questa fase, infatti, che dobbiamo essere bravi a portare su la palla e magari cercare il calcio d’angolo". Sia a Teramo che contro il Chieti, la compagine adriatica è calata vistosamente nella ripresa. "Infatti – aggiunge – bisogna affrontare il secondo tempo con un aspetto mentale diverso. Mi rendo conto che a parole sia facile, ma il risultato va gestito con un po’ più di furbizia. Forse è proprio ciò che manca". Con 10 punti, la Civitanovese è penultima in classifica. "Dispiace per i tifosi – afferma l’ex Samb –. Da quando sono arrivato qui, ho visto un attaccamento alla maglia davvero bello. Infatti quest’estate non ci ho pensato due volte a rimanere. Sono arrabbiato, ma allo stesso tranquillo perché convinto dei nostri mezzi. Manca ancora qualcosa, anche da parte mia, ma sono pronto a colmare ogni vuoto".

Domenica la squadra di Alfonsi sarà impegnata sul campo del Termoli, i molisani sono reduci dalla sconfitta interna contro il Teramo. "Andremo – conclude Kevin Buonavoglia – a fare una grande partita. Saranno anche loro vogliosi di riscatto avendo perso in casa, ma noi dobbiamo andare lì con il coltello tra i denti".