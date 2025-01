Civitanovese, c’è Foglia per il centrocampo. In prova il difensore argentino Callegari

Un ingaggio imminente e un altro possibile, la Civitanovese è attiva sul mercato. Mattia Foglia, centrocampista classe 1999 con trascorsi in Lega Pro, è prossimo al tesseramento nel club rossoblù. Emiliano Callegari, difensore di origini argentine proveniente dall’Acireale è in prova. Quanto al primo, vanno menzionate le esperienze con il Pineto e con la Pianese, mentre alcune settimane fa era stato aggregato al Chieti ma poi non è stato tesserato. Ieri si è allenato con la rosa rossoblù ed ha ritrovato il suo ex compagno Jacopo Domizi, con cui ha condiviso un’annata in serie D – campionato vinto – proprio al Pineto. A conoscerlo bene è il ds Claudio Cicchi che lo ha lanciato ai tempi del Castelnuovo Vomano. Invece Callegari (foto), nato nel 1996, è un centrale difensivo di piede destro, alto un metro e 88 circa. Oltre all’Acireale, ha giocato in serie D con la maglia dell’Insieme Formia e con il Borgaro Nobis,. La Civitanovese potrebbe tesserare anche altri giocatori prossimamente, su tutti un esterno offensivo.

Andando al match di domenica in casa dell’Atletico Ascoli, non è stato disposto alcun divieto di trasferta ai tifosi civitanovesi, però sono state fissate alcune limitazioni. I tagliandi a disposizione per i residenti nella provincia di Macerata sono 150 e possono essere acquistati soltanto in prevendita fino alle 19 di sabato esclusivamente alla tabaccheria Frenquelli Angelo Enea di corso Garibaldi 36. I tagliandi saranno nominativi, costo 10 euro + diritti di prevendita. I bambini sotto i 10 anni accompagnati da un adulto entreranno gratuitamente. Il giorno della partita sarà obbligatorio esibire un documento. La partita si terrà alle 14.30 allo stadio "Don Mauro Bartolni" di Ascoli. Gli avversari piceni sono reduci da 3 sconfitte consecutive, in ultimo il 4-0 subito in casa della Sambenedettese. Per la formazione bianconera, ieri ha parlato il centrocampista Daniele Olivieri: "A San Benedetto è arrivata la terza sconfitta consecutiva, non ci era mai capitato come non ci era mai capitato un passivo così netto. Sono momenti che fanno parte della stagione, ora dovremo essere bravi a rimanere positivi e dare un senso a tutto quello che di buono è stato fatto fin qui. La Civitanovese? Sarà una partita interessante, loro hanno cambiato parecchio rispetto all’andata e avranno tanta voglia di fare punti come noi". Lo scorso 15 settembre finì 0-2 al Polisportivo. Per l’Atletico Ascoli andarono in gol Nonni e Maio.