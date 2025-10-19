Civitanovese con le spalle al muro. Marinelli: "Dovremo essere cinici"

Poco spazio per gli alibi e margini di errore pressoché nulli. La Civitanovese che oggi ospiterà la Sangiustese è chiamata ad un successo da considerarsi ossigeno per risalire una classifica preoccupante, con la zona salvezza distante cinque punti. Ne è consapevole Daniele Marinelli, oggi alla sua seconda panchina rossoblù, la terza con il turno di Coppa Italia. "Una partita che si approccia da sola – la definisce il tecnico –. C’è una classifica che parla e un avversario di valore che ci aspetta. Dobbiamo confermare la prestazione di Montefano, ottima per attenzione e applicazione. Quella è la base. Una settimana in più di lavoro ha permesso di conoscerci, ora mi aspetto miglioramenti". E sugli avversari. "La Sangiustese – afferma – è squadra forte, partita con ambizioni da primato e giocatori importanti come Grassi, Raparo, Pasqualini, Iommi, Crescenzi e Perpepaj. Verranno carichi dopo due vittorie consecutive". Anche rispetto alla sua ultima uscita, la sconfitta in Coppa con il Chiesanuova, vede il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo raggiunto il passaggio del turno – ricorda Marinelli (foto) –. Quando si inizia un percorso, ci sono degli alti e bassi dovuti all’apprendimento. L’unica cosa non andata bene è l’atteggiamento dopo il gol fatto, un calo di attenzione che ha portato a subire le reti". Di solito la Civitanovese crea ma non capitalizza. Mercoledì, invece, la squadra ha segnato al primo affondo, nonostante gli zero pericoli mostrati prima. "Ripartire da quel cinismo", è quindi parola d’ordine per il match delle 15.30 al Polisportivo. Il capitano Visciano sconterà l’ultimo turno di squalifica. In dubbio il difensore Luciani e l’attaccante Pompili.