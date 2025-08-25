Civitanovese, due in prova. Ecco Luciani e Capodacqua

In attesa dell’arrivo di un attaccante, oggi due nuovi giocatori saranno in prova con la Civitanovese. Si tratta di Francesco Luciani e Leonardo Capodacqua. Luciani è un difensore centrale classe 2003 che nella scorsa stagione è stato inizialmente al Montefano e poi all’Atletico Mariner. Anche Capodacqua è un difensore, nato nel 2006. Nell’ultima parte di stagione è stato alla Palmense, ma calcisticamente è cresciuto nella Recanatese.

Nella giornata di ieri, il club ha annunciato l’arrivo di Andrea Malavolta, centrocampista classe 2005 che la scorsa annata era al Montegranaro. Malavolta sta svolgendo la preparazione agli ordini del tecnico Andrea Mercanti già dalle prime settimane, nelle ultime ore è stato finalmente tesserato e annunciato. "Centrocampista moderno, capace di unire corsa, visione di gioco e intensità, Andrea rappresenta un rinforzo prezioso per la mediana rossoblù, con ampi margini di crescita e la voglia di mettersi subito al servizio della squadra", ha scritto la società nel post di presentazione.

Nel contempo, è stato comunicato l’inserimento in prima squadra di Joele Renzi, attaccante classe 2008 che proviene dal settore giovanile rossoblù. Stesso percorso anche per l’attaccante Matteo Malaccari (2007), per il difensore Diego Cappella (2007), per il portiere Tommaso Massenz (2006) e per l’esterno d’attacco Andrea Pompili (2007). Pompili è andato in gol nell’amichevole di sabato scorso con il Monturano, mentre Malaccari aveva trovato la rete nella partitella contro il Fossombrone. Tutti e quattro i giovani sono stati presenti ieri sui canali social del club.

Il prossimo acquisto sarà un attaccante over, un profilo di gol ed esperienza. Si tratta di una vera e propria necessità per la Civitanovese, anche considerando che nelle ultime due amichevoli il tecnico Mercanti ha adattato l’esterno offensivo Cappa in posizione di punta centrale. L’ultima partitella per Visciano e soci si terrà mercoledì sera con il Potenza Picena.