Civitanovese e Ancona, derby senza gloria. Alluci chiama e Passalacqua risponde

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6, Passalacqua 7, Rossetti 6; Buonavoglia 5.5 (21’st Milani 5), Capece 6.5, Domizi 6 (24’st Visciano sv.), Macarof 6 (33’st Brunet sv.); Padovani 6 (26’st Rasic 6), Bevilacqua 6. A disp. Raccichini, Mancini, Cosignani, Vila. All. Senigagliesi 6.

ANCONA (3-5-2): Laukzemis 5; Rovinelli 6 (18’st N. Bellucci 6), Codromaz 6.5, Magnanini 6; Pecci 6.5, Useini 5.5 (39’st Azurunwa sv.), Gianelli 5.5 (18’st Sare 6), Alluci 7, Marino 5.5; Battistini 5, Martiniello 5.5 (26’st Varriale sv.). A disp. F. Bellucci, Merighi, Belcasto, Bikovskis. All. Gadda 6.

Arbitro: Matteo di Sala Consilina 5.5.

Reti: 9’pt Alluci, 46’pt Passalacqua.

Note: spettatori 900 circa di cui 350 ospiti. Espulso il vice allenatore della Civitanovese Daniele Fontana. Ammoniti Passalacqua, Visciano, Rovinelli, Sare. Ang. 6-5, rec 1’pt e 4’st.

Un colpo per parte, entrambi nel primo tempo. Tra Civitanovese e Ancona termina in parità un confronto equilibrato e denso di agonismo che in linea generale conferma lo stato di forma di entrambe le formazioni, specie quella rossoblù.

A livello di gioco la squadra di Senigagliesi registra decisi passi in avanti rispetto alle prime partite del nuovo anno. I biancorossi, invece, sembrano non accusare il colpo interno subito domenica scorsa contro il Teramo. In avvio di gara Senigagliesi lascia capitan Visciano in panchina poiché non al 100% della condizione, Gadda recupera Alluci ma deve fare a meno di Gulinatti e Boccardi.

Partono meglio i dorici e al 6’ ci provano con Battistini. I padroni di casa rispondono con il colpo di testa di Padovani su cui Bevilacqua non arriva. Poi Alluci porta in vantaggio il cavaliere armato con un tiro dalla distanza che termina sotto l’incrocio (9’pt). È nella seconda parte del primo tempo che la Civitanovese si fa viva con buon fraseggio e qualche trama.

Al 39’ la retroguardia dorica salva su Bevilacqua e sul finire della frazione Passalacqua batte il portiere biancorosso con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Pochi secondi prima di andare negli spogliatoi, la Civitanovese va addirittura vicina al vantaggio con Franco che coglie la traversa dalla distanza.

La ripresa si apre con il colpo di testa di Magnanini respinto da Petrucci (5’st), Laukzemis deve invece respingere il tiro di Rossetti (17’st).

A seguire, due gol mangiati, entrambi di testa: il primo da parte della Civitanovese con Milani (22’st), il secondo dell’Ancona. L’imprecisione è di Battistini (29’st). Poi è Rasic a tentare l’inzuccata, ma l’estremo difensore ospite dice no. Nel recupero, Battistini sbaglia un rigore in movimento concludendo alto.

Francesco Rossetti