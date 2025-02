Civitanovese e Ancona, polemica continua. Nel mirino il costo del biglietto al Polisportivo

Botta e risposta tra Civitanovese ed Ancona sul prezzo dei biglietti. Una querelle che curiosamente si accende a margine del derby Civitanovese-Ancona di domenica scorsa, terminato sul punteggio di 1-1. Alla base c’è lo striscione esposto durante la partita dalla tifoseria dorica, un chiaro invito alla "vergogna" per i 15 euro (più i diritti di prevendita) richiesti per assistere al match dal settore ospiti. Il club rossoblù, che solitamente richiede 12 euro ai supporters delle squadre rivali, ha risposto allo striscione attraverso un comunicato: "ll’andata avevamo richiesto all’Ancona di applicare un prezzo di 12 euro per i biglietti del settore Curva ospiti. Tale richiesta, tuttavia, non era stata accolta e il prezzo stabilito era stato di 15 euro. Per questo motivo, nel match di ritorno, la Civitanovese ha ritenuto corretto applicare lo stesso prezzo di 15 euro per il settore riservato ai tifosi ospiti".

Pronta replica del club dorico: "La Ssc Ancona precisa che il costo del biglietto per i tifosi della Civitanovese nella gara di andata è stato di 12 euro più diritto di prevendita, prezzo tra l’altro applicato per il settore ospiti in tutte le gare casalinghe fin qui disputate in serie D". Almeno sui numeri è la società biancorossa ad avere ragione: all’andata i civitanovesi pagarono effettivamente 12 euro più diritti di prevendita. La società rossoblù, nelle sue decisioni, potrebbe aver fatto confusione con un’altra polemica che ci fu in occasione del turno d’andata, vale a dire la mancata previsione di biglietti ridotti per i minori di 14 anni. A sollevare il caso fu il Club rossoblù Umberto Traini.

Per il resto, il dibattito è aperto: c’è chi sottolinea la maggiore efficienza dello stadio Del Conero rispetto al Polisportivo, che invece rimarca i vantaggi della copertura e della posizione parallela al campo riguardanti il settore ospiti di Civitanova. Tuttavia applicare una maggiorazione ai soli tifosi dorici può sicuramente far discutere. Intanto ieri, in casa rossoblù, è giunta la notizia della riduzione di squalifica del patron Mauro Profili. Grazie al reclamo presentato dall’avvocato Luca Olivastri, il vertice societario sarà inibito fino al 30 maggio e non più fino al 30 giugno.

Per una squalifica che diminuisce, ecco invece un’altra che incombe. Riguarda il vice allenatore Daniele Fontana, fermato per due giornate dal giudice sportive per "protesti veementi" nei confronti dell’arbitro.

Francesco Rossetti