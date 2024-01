Civitanovese e Maceratese pronte. Derby: scattato il conto alla rovescia

Raramente nella sua centenaria storia la Maceratese è arrivata al derby con la Civitanovese in condizioni psicologiche, oltre che di classifica, così diverse e svantaggiose. L’1-1 contro l’Urbania, terzo pari consecutivo, ha portato alla contestazione da parte dei tifosi, arrabbiati per il rendimento della squadra scivolata all’11° posto (-9 dai rossoblù) e sfiduciati osservando il persistente problema della poca identità. Adesso il calendario mette davanti alla Rata proprio i cugini della Civitanovese, oltretutto in trasferta, vittoriosi già all’andata e euforici come non avveniva da tempo avendo appena raggiunto il primato in classifica. Insomma solo avversità e problemi per l’undici di mister Pagliari, ma chissà che la squadra sfavorita non possa risorgere nei derby come spesso avviene. "Sta a noi far sì che accada - afferma il capitano Emanuele Strano - sta a noi capire se abbiamo gli attributi per meritarci una piazza del genere. Nei prossimi 90’ possiamo cambiare il nostro destino". In effetti sembra una sorta di ultima spiaggia.. ."E’ così, giochiamo più partite in una domenica. Dobbiamo interpretarla come fosse una finale per non retrocedere". Firmerebbe per un pareggio visto il momento diametralmente opposto? "No e non tanto perchè dobbiamo vendicare l’andata. Dico di no perché serve una prestazione di carattere e di gioco, le ultime rimonte subite non sono una casualità. Se appunto daremo vita ad una prestazione di forza e qualità, potremo fare risultato pieno".

Intanto è partita la prevendita online per il settore ospiti su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/civitanovese-calcio-SSMaceratese-1922, il costo è di 12 euro (gratis per chi è nato dal 2010 in poi). Da oggi biglietti in vendita anche alla tabaccheria Monachesi di via dei Velini. La prevendita si chiuderà alle 19 di sabato.

Andrea Scoppa