Civitanovese, è vietato sbagliare: "Squadra compatta. Sa aggredire"

L’ora più attesa si avvicina. Quella tra Isernia e Civitanovese è la sfida salvezza per eccellenza, ultimi contro quartultimi e nessun passo falso ammesso in entrambi i casi. Sul fronte rossoblù, perdere porterebbe ad un pericolosissimo avvicinamento all’ultimo posto, quello in cui è relegata la stessa Isernia insieme con la Fermana. In caso di vittoria, ecco invece 5 risultati utili consecutivi e il sogno di una salvezza diretta che inizierebbe a farsi realtà. Sul fronte rivale, il Città di Isernia San Leucio si gioca "il tutto per tutto", come ricorda il tecnico Domenico Farrocco che poi aggiunge: "Sarà una partita difficile, affrontiamo un avversario ostico nel suo miglior momento stagionale e che arriva al match più tranquillo di noi. In questa partita, la tattica conterà meno, servirà invece un atteggiamento di coraggio, di chi rischia perché vuole vincere a tutti i costi. Chiaramente, sempre mantenendo il giusto equilibrio. Comunque siamo fiduciosi, perché abbiamo lavorato bene in settimana. Per noi è un momento difficilissimo, dove tutti ci danno per spacciati ma crediamo nella salvezza". Farrocco e il suo staff hanno studiato gli avversari. "Da ciò che abbiamo visto – chiarisce –, la Civitanovese è una squadra compatta, che ultimamente non prende gol, ma che sa anche aggredire. Vive di transizioni ed è molto pericolosa nei calci piazzati, dove ha saltatori come Diop e Passalacqua. Occhio anche a Bevilacqua". All’andata finì 1-1 al Polisportivo, ma rispetto a quella partita tante cose non sono più le stesse. Sulla panchina marchigiana siede un altro tecnico (Senigagliesi al posto di Alfonsi) e l’organico ha osservato addii e arrivi. Sul versante isernino, invece, stesso allenatore, ma una rosa rinforzata soprattutto in attacco, reparto dove sono giunti Cavaliere, Conti, Coratella, Ouattara e Lopez. "Al di là di qualche arrivo – osserva giustamente Farrocco –, i titolari della Civitanovese bene o male sono gli stessi di quando li affrontammo. L’intelaiatura non è cambiata. Noi, invece, abbiamo rinnovato molto. Per questo dico che sarà una partita differente". Squadre quasi al completo guardando alle rispettive infermerie: tra gli adriatici ancora indisponibile l’attaccante Luis Vila, mentre nei biancocelesti "out soltanto Jirillo. Per il resto – conclude Farrocco –, siamo a posto ed è la prima settimana che capita". L’incontro si terrà alle 14.30 di domani allo stadio comunale "Mario Lancillotta" di Isernia.