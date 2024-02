Civitanovese festeggia. Azzurra Colli al tappeto

CIVITANOVESE

2

ATLETICO AZZURRA COLLI

0

CIVITANOVESE (4-3-3): Testa; Pasqualini, Ballanti, Ruggeri, Cosignani (21’st Mangiacapre); Domizi, Ercoli (31’st Franco), Becker (21’st Candia); Buonavoglia (26’st Strupsceki), Spagna, Brunet. A disp. Cannella, Giordani, De Vito, Guedak, Daniele Maximo. All. Alfonsi.

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-4-2): Castelletti; Spadoni, Sosi, Filipponi (22’pt Aliffi), Vallorani (42’st Da Costa); Fazzini, Canestrelli (1’st Romanazzo), Rossi, Del Marro (1’st Albanesi); Petrucci, Filiaggi (31’st Gesuè). A disp. Tirelli, Acciarri, Cancrini. All. Morelli.

Arbitro: Pigliacampo da Pesaro.

Reti: 8’st Becker, 51’st Spagna.

Note: spettatori 600 circa, ammoniti Becker, Canestrelli. Ang. 6-5, rec. 4’pt e 6’st.

È bastata una giornata di sole per scacciare le nubi del derby perso contro la Maceratese. Al Polisportivo, la Civitanovese torna a vincere, allungando il distacco dalle inseguitrici. I tre punti arrivano contro l’Atletico Azzurra Colli, ultima della classe ma solo sulla carta, dato che ai punti avrebbe probabilmente meritato il pareggio. Pari che sfuma allo scadere, quando Petrucci getta a lato da ottima posizione. Gol mangiato, gol subito ed ecco che prima del triplice fischio i rivieraschi trovano il raddoppio con Spagna, un premio per l’impegno dimostrato dall’attaccante nei novanta minuti. Il Match si apre con la rete annullata per offside allo stesso centravanti, mentre al 18’ gli ospiti sono pericolosi con Fazzini, Ballanti devia. Poco dopo, Petrucci costringe Testa all’uscita. In questa fase i piceni collezionano diversi calci d’angolo senza però trovare la via del gol. A seguire, i tentativi di Fazzini (29’) e Becker (36’) prima del riposo. Nella ripresa, il Colli approccia con il rasoterra di Albanesi (3’) e il tiro di Romanazzo (6’), sul capovolgimento di fronte Castelletti interviene su Spagna. Serve un colpo da campione per sbloccare il parziale e ancora una volta è Becker a trovarlo: sul passaggio di Buonavoglia, l’argentino stampa la palla sull’angolino alla sinistra del portiere. Al 13’, la Civitanovese potrebbe raddoppiare ma Buonavoglia cicca sul cross di Spagna, mentre al 27’ Brunet trova la reazione di Castelletti. Prima del recupero, sia gli ospiti (Rossi al 34’), che i locali alzano (Brunet al 46’) la mira un paio di volte. Al fotofinish, brividi per la conclusione di Petrucci, poi Brunet innesca il contropiede che Spagna finalizza con una sassata sotto la traversa.

Francesco Rossetti