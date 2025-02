Civitanovese furiosa per il rigore negato. E Senigagliesi torna nel mirino dei tifosi

Silenzio stampa, in casa Civitanovese, dopo la sconfitta di domenica contro l’Avezzano. Nessuna nota ufficiale da parte della società, ma salvo variazioni di programma la decisione resterà in vigore per tutta la settimana. Motivo da individuare, a detta della dirigenza, nel rigore non concesso ai rossoblù nella ripresa del match contro i marsicani. Sull’episodio si era soffermato domenica l’allenatore Stefano Senigagliesi dichiarando: "Di solito non parlo degli arbitri, ma stavolta devo farlo perché un fatto del genere può condizionare l’andamento di una partita". Il filmato dell’azione è stato rilanciato sui canali social del club. Ed è effettivamente plateale: la palla giunge dalla destra innescata dalla sponda di testa di Diop per la testa di Bevilacqua, il braccio alto e largo del difensore ospite Sbardella la colpisce nettamente. Bevilacqua comunque riceve e impatta, ma il portiere Cultraro respinge. Guardando alla prestazione, probabilmente la Civitanovese non meritava la sconfitta perché nel secondo tempo ha avuto diverse chances per potarsi in vantaggio, ma è stata beffata in pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, quando l’estremo difensore Petrucci ha sbagliato intervento regalando la sfera a Konate.

Tuttavia gli adriatici hanno regalato il primo tempo alla formazione ospite, rinunciando ad attaccare con lo stesso Konate che sul finire della frazione divorava una clamorosa occasione frutto dello svarione difensivo di Passalacqua. Quanto a Petrucci, Senigagliesi nel post gara ha difeso il portiere, ricordando i tanti interventi decisivi delle giornate precedenti. Nel mirino dei tifosi, invece, è finito, o meglio è tornato, lo stesso allenatore di cui vengono invocate le dimissioni. A tanti non sono piaciute le motivazioni, "le condizioni climatiche", addotte dal tecnico circa il brutto primo tempo dei rossoblù. Ma in prima battuta Senigagliesi paga per il legame mai terminato tra la stessa tifoseria e il suo predecessore Sante Alfonsi, e per una situazione di classifica che, anche se in gran parte è stata ereditata, non ha visto miglioramenti. Alla Civitanovese, che condivide il penultimo posto con l’Isernia, non resta che sperare nei nuovi arrivati e nei rientri di Buonavoglia e Foglia, quest’ultimo ancora a secco di minuti. Il trio Milani-Foglia-Domizi, di cui la Civitanovese potrebbe disporre nelle prossime gare, ha costituito il centrocampo di quel Pineto che due stagioni fa vinse la serie D. Ci sono anche Aprea e l’ultimo arrivato Di Martino, inutilizzati, quindi lo stesso Milani e Rasic. Vila, invece, ha già disputato 3 partite da titolare. Tutte carte spendibili per il prossimo turno, quando l’undici rivierasco andrà a Fossombrone.