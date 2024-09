Civitanovese, in arrivo l’esterno Imputato

Ancora colpi di mercato sono attesi in casa Civitanovese nelle prossime ore. In seguito all’ufficialità dell’esperto mediano Giorgio Capece e dati per imminenti gli innesti di Antonio Imputato e Alexis Ezequiel Arias, dalla dirigenza arriva la notizia che "ci sarà una ciliegina sulla torta nelle prossime ore". Nomi non emergono dalle parti del Polisportivo, ma la sensazione è che si tratti di un giocatore da utilizzare nel reparto avanzato, ci sarebbero possibilità per quanto riguarda Gian Marco Distefano in esubero dall’Akragas, Vittorio Esposito e Massimiliano Pesenti che hanno rescisso con il Bisceglie. Tornando a Imputato, il giocatore è un laterale destro, da impiegare come terzino o ala: classe 2004, nella precedente stagione ha vestito la maglia del Mestre, in serie D, realizzando 25 presenze. Oggi dovrebbe essere tesserato, in modo da farsi trovare pronto per domenica, quando i rossoblù di Sante Alfonsi faranno visita al Roma City nel match in programma alle 15, al Comunale di Riano. Considerando l’assenza di Valentin Franco a causa dell’infortunio rimediato nel corso dell’ultimo match contro l’Atletico Ascoli, Imputato potrebbe debuttare già alla prima occasione disponibile o comunque subentrare a partita in corso. Certo, al momento il più indiziato per un posto da titolare sulla fascia è il coetaneo Bartolomeo Riggioni, ma anche i giovanissimi difensori Edoardo Rossetti e Nicolò Capodaglio potrebbero avere qualche possibilità a Riano, anche se in questo caso parliamo rispettivamente di un terzino sinistro e di un centrale. Quanto ad Alexis Ezequiel Arias, si tratta di una punta classe 1999, alto e strutturato fisicamente, che ha giocato nel campionato paraguaiano. Gli ingressi appena citati, però, costringerebbero la società a sfoltire la rosa, specie a centrocampo dove l’arrivo dello stesso Capece aumenta di un’unità un reparto che già contava un elevato numero di componenti, considerando anche gli interpreti più offensivi. Alle porte della capitale, domenica, la Civitanovese affronterà una squadra sulla carta costruita per recitare un ruolo da protagonista nel girone, ma che al momento non ha ancora ingranato la marcia giusta. La formazione allenata dal tecnico Agenore Maurizi ha infatti perso la prima in casa contro il Sora per trovare il pareggio sul campo del Teramo nel turno successivo.

Francesco Rossetti