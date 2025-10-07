Civitanovese in zona retrocessione. Il primo vero problema è il mal di gol

Sono in corso delle riflessioni in casa Civitanovese a margine della terza sconfitta stagionale. Il successo dell’Urbania (1-2) al Polisportivo ha fatto scattare dei campanelli d’allarme seri per il prosieguo della stagione, con i rossoblù scivolati al penultimo posto di classifica, in piena zona retrocessione. Ieri mattina c’è stato un colloquio tra il direttore generale Paolo Pochetti ed il tecnico Andrea Mercanti, e successivamente un dialogo tra lo stesso Pochetti, il patron Mauro Profili e lo sponsor Stefano Cardinali. Si è ragionato sulla posizione dell’allenatore che, al momento, appare sotto i riflettori. Tuttavia non è ancora chiaro cosa accadrà nelle prossime ore e quali saranno le decisioni del club.

Il presidente Mauro Profili non era allo stadio per assistere alla gara con i durantini (era a Torino per vedere il big match Juventus-Milan) e anche ieri i dialoghi sono avvenuti solo telefonicamente. Tornando al fatto tecnico, la Civitanovese ha finora totalizzato 2 punti in classifica nell’ambito di 2 pareggi e 3 sconfitte. Sul piano del gioco, la squadra ha conosciuto un trend di crescita rispetto alle prime giornate, dando prova di saper costruire azioni offensive. Il problema principale è la mancanza del gol: finora ne sono stati messi a segno soltanto tre, tra cui un’autorete. Spesso le occasioni vengono sciupate, vedi domenica scorsa tra i vari Macarof, Ganev e Lorenzoni, mentre al primo errore difensivo si subisce la rete avversaria. E a tutto ciò, ora si aggiunge un’altra brutta notizia, l’assenza di capitan Visciano per i prossimi due turni in virtù del rosso ricevuto.