Civitanovese, la trattativa rischia di saltare. Ciaccia accusa ritardi dell’attuale proprietà

Non è al momento prevista alcuna replica al comunicato in cui l’imprenditore laziale Davide Ciaccia aveva lamentato ritardi dell’attuale proprietà della Civitanovese nella presentazione dei libri contabili. Ciaccia, in una nota diramata sabato sera, aveva spiegato di aver manifestato il proprio interesse a rilevare il club ormai da cinquanta giorni, non accettando che "la prima data utile per accedere ai documenti societari" sia quella del 10 luglio. "Chi conosce il calcio e chi ha mai lavorato nella costruzione di un progetto tecnico sa perfettamente che, a cinque giorni dalla scadenza per l’iscrizione al campionato, è impossibile fare qualsiasi cosa di serio", aveva scritto l’ex presidente del Teramo aggiungendo che non avrebbe versato "un euro senza avere accesso a dati formali, completi, verificati".

Di questo passo, la trattativa potrebbe saltare. Se Ciaccia dovesse ricevere la documentazione il 10 luglio, poi ci vorrebbe comunque del tempo per studiare i documenti, quindi per formulare una offerta, poi per tornare a trattare e chiudere l’affare. Il patron Profili, in questa vicenda assistito dal legale Gabriele Cofanelli e dal commercialista Giuseppe Eleuteri, non intende al momento replicare a quanto detto da Ciaccia. Difficile capire cosa possa accadere nei prossimi giorni, ma l’impressione che si può avere è che Profili voglia continuare la sua avventura in rossoblù. Forse sarà possibile capire solo intorno alla seconda metà di luglio, quando dovrebbero scadere i termini per l’iscrizione al campionato di Eccellenza (le date esatte non sono ancora state comunicate dalla Lega nazionale dilettanti), chi tra Ciaccia e Profili guiderà la Civitanovese nella prossima stagione. Insomma, una vicenda davvero intricata quella riguardante le sorti della società rivierasca, destinata a protrarsi ancora per un po’ di tempo.

f.r.