Civitanovese, piove sul bagnato. Arriva una multa per i cori dei tifosi

Piove sul bagnato in casa Civitanovese. Dopo aver incassato la sconfitta interna contro il Teramo, la società rossoblù ha anche ricevuto una ammenda di 1.300 euro "per avere i propri sostenitori rivolto cori irridenti ad un calciatore avversario tentando di colpirlo con due bottigliette di acqua di plastica mezze piene e un bicchiere di plastica vuoto". Il provvedimento adottato dal giudice sportivo fa riferimento a quanto accaduto nella ripresa del match contro il diavolo abruzzese, quando a far irritare i tifosi era stato il comportamento dell’attaccante biancorosso Juan Galesio, colpevole di qualche sceneggiata di troppo in area di rigore locale. Il match ha anche segnato la quarta ammonizione stagionale per il capitano Ivan Visciano che ora è in diffida, insieme ai compagni Diop, Passalacqua e Buonavoglia. Purtroppo, la sconfitta contro i biancorossi ha smosso in negativo i buoni equilibri che la Civitanovese era riuscita a crearsi nelle precedenti cinque gare, subendo il sorpasso in classifica del Notaresco e l’avvicinamento dell’Isernia. Ora mancano sei giornate al termine del campionato e la Civitanovese non può sbagliare. A partire da domenica, quando i rossoblù saranno ospiti di un Chieti sicuramente in cerca di rivalsa dopo due sconfitte consecutive. Nell’ultimo turno, i neroverdi hanno perso in casa della capolista Samb, davanti a diecimila. In vista della partita, che si terrà alle 15 allo stadio " Angelini" di Chieti, è obbligatoria la prevendita per i tifosi adriatici. Il biglietto va acquistato entro le 12 di domenica sul sito "Ciaotickets.com", oppure nei punti vendita autorizzati (tabaccheria Frenquelli o Ricevitoria Lucky Point). Dopo di domenica, i rivieraschi riceveranno il Termoli per poi essere ospiti del Sora e della Fermana, mentre nelle ultime due gare se la vedranno rispettivamente contro Recanatese e Samb.

Francesco Rossetti