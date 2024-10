Civitanovese, Profili striglia Alfonsi: "Cambi sbagliati, giocatori fuori ruolo"

"Al Bianchelli, errori da parte dei nostri attaccanti e dell’allenatore. Ora sto riflettendo". Parole di Mauro Profili, patron della Civitanovese, a margine della quinta sconfitta in campionato per i rossoblù del tecnico Sante Alfonsi, battuti 0-2 nella tana della Vigor Senigallia e ora in piena zona playout. Sintesi della gara: la formazione ospite ha disputato una discreta prestazione sul piano del gioco, dell’impegno e delle occasioni create, ma a spuntarla è stata una Vigor più concreta, grazie ad un formidabile Kone (classe 2007).

La Civitanovese ha gettato alle ortiche un paio di ottime situazioni: con il tiro alto di Brunet (6’pt) su cross di Buonavoglia e nel tap in di Diop respinto dal portiere sugli sviluppi di una punizione durante la ripresa. In aggiunta a ciò, Padovani è andato vicino al gol in un paio di circostanze, così come Capece su punizione (primo tempo); nella seconda frazione la retroguardia locale ha scongiurato un bel rischio sull’innesco di Bevilacqua per Arias. "Abbiamo fatto – premette Profili – una bella partita, ma quando corri e non segni è tutto inutile e non puoi recriminare nulla. Gli sbagli sono degli attaccanti che non sono stati bravi a buttarla dentro, ma anche dell’allenatore che non ha indovinato i cambi". Queste, in ordine cronologico, le sostituzioni operate dal tecnico Sante Alfonsi nel corso della partita: Brunet-Bevilacqua 9st; Buonavoglia-Giandomenico 25’st; Macarof-Franco 35’st; Padovani-Arias 35’st; Passalacqua-Ruggeri 40’st.

"I giocatori non possono essere messi fuori ruolo", aggiunge il vertice del club senza tuttavia specificare i nomi degli atleti coinvolti nella sua analisi. Insomma, da parte di Profili una vera e propria strigliata al proprio allenatore. "Sto riflettendo su tutto, specie sugli errori fatti. A livello difensivo – esamina il presidente rossoblù –, non mi sento di dare la croce addosso ai ragazzi perché comunque è stata commessa una fesseria nel primo tempo, tuttavia nel complesso abbiamo tenuto. È guardando all’attacco che sono deluso. Se mi aspettavo un avvio del genere? Per carità, che c’era da soffrire lo immaginavo, però pensavo di andare un po’ meglio. È vero che siamo anche sfortunati, ma la fortuna devi essere bravo a creartela".

Quindi, da parte del patron, arriva un avvertimento ai giocatori rossoblù: "I calciatori ingaggiati si comportino da calciatori". Tanta la delusione dei tifosi sui social network e nelle trasmissioni televisive per la débâcle, sugli spalti invece gli ultras hanno deciso di incoraggiare la squadra. "E li ringrazio per il supporto – conclude Mauro Profili –. Siamo noi a dover dare di più".