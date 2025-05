Civitanovese retrocessa: Notaresco vince 2-1 e resta in Serie D

CIVITANOVESE 1 (3-4-3): Cervellara 5.5; Formiconi 6,5, Pulsoni 6 (29’ pt Forcini 6,5), Quacquarelli 6; Ferri 7, Belli 7 (43’ st Felici SV), Arrigoni 6,5, Ciutti 6; Infantino 6,5, Kapnidis (23’ st Di Cairano 6), Sall 7 (37’ st Di Sabatino SV). A disp.: Pappalardo, Pellacani, Di Pasquale, Sirimarco. All. Silva 7.

CIVITANOVESE (4-3-3): Petrucci 6, Franco 6,5, Diop 5,5, Passalacqua 5,5 (43’ st Rasic SV), Cosignani 6; D’Innocenzo 5,5, Visciano 6,5 (14’ st Domizi 5,5), D’Innocenzo 6 (37’ st Vila SV), Foglia 6; Padovani 5,5 (23’ st Macarof 6), Bevilacqua 5,5, Brunet 6. A disp.: Raccichini, Milani, Capece, Di Martino, Pompili. All. Bugiardini 5,5.

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta (assistenti Dario Testai di Catania e Giovanni Battista Citarda di Palermo, quarto ufficiale Alessandro Colelli di Ostia Lido).

Reti: pt. 21’ Franco (C); st. 24’ Sall (N), 39’ Ferri (N).

Note: spettatori mille circa. Ammoniti Formiconi, Passalacqua, Visciano. Calci d’angolo 9 a 5. Recupero: 10’ (5+5).

La Civitanovese si illude per metà gara, ma allo stadio "Savini" si concretizza lo spettro retrocessione. Contro il Notaresco finisce 2-1 in rimonta per i padroni di casa che si aggiudicano lo scontro playout e restano così in Serie D, condannando la squadra di Bugiardini all’amaro ritorno in Eccellenza dopo appena un anno.

La gara. Ai rossoblù serve solo il successo per mantenere la categoria, mentre il Notaresco può accontentarsi di due risultati su tre vista la miglior posizione in classifica. In avvio sono i padroni di casa a partire meglio, sfiorando il vantaggio con la girata di Sall al 10’ e la conclusione di Infantino al 20’. Un minuto dopo, però, è la Civitanovese a spezzare l’equilibrio: punizione dal limite di Franco, il pallone passa in mezzo alla barriera ed inganna un non perfetto Cervellera. I rossoblù ospiti iniziano a crederci e continuano a spingere, provando ad approfittare del passaggio a vuoto del Notaresco: al 25’ è Bevilacqua a sfiorare il raddoppio, chiamando Cervellera al pronto riscatto. La Civitanovese continua a pungere in ripartenza, anche se il Notaresco sfiora il pareggio con il palo colpito da Arrigoni su punizione.

Nella ripresa mister Bugiardini prova a pescare forze fresche ed al 60’ inserisce Domizi al posto di capitan Visciano. L’inerzia, però, resta in mano al Notaresco che si riversa in avanti a caccia del pareggio. Al 63’ la Civitanovese ha la grande chance per il raddoppio, ma il colpo di testa di Padovani non centra la porta. Un vecchio adagio del calcio, ‘gol fallito e gol subìto’, si avvera poco dopo: Sall trova l’incornata giusta ed al 69’ fa 1-1. I supplementari sembrano ormai prossimi, ma la beffa finale non poteva mancare in una stagione come questa per la Civitanovese: a 5 minuti dalla fine è il colpo di testa di Ferri a far calare il sipario. Finisce 2-1 per il Notaresco che fa festa e mantiene la Serie D: si conclude nel peggiore dei modi, invece, un’annata da dimenticare per la Civitanovese che ripartirà dall’Eccellenza. A fine partita i giocatori sono stati contestati dai tifosi, che hanno imposto ai ragazzi di Bugiardini (esclusi Visciano e Domizi) di togliersi le maglie. A Civitanova, nella zona del Polisportivo petardi e lo striscione "Adesso vattene".