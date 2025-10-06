Civitanovese sbadata. L’Urbania ne approfitta

CIVITANOVESE

1

URBANIA

2

CIVITANOVESE (4-3-3): Forconesi; Candia (22’st Lorenzoni), Cahais, Luciani (35’st Garcia), Cosignani; Macarof (27’st Malavolta), Visciano, Franco; Pitronaci (40’st Marini), Handzic, Ganev (13’st Renzi). A disp. Massenz, Martiarena, Baiocco, Malaccari. All. Mercanti.

URBANIA (4-3-3): Casadei; Kalombo, Olivi, Dal Compare, Delbianco; Catani, Conti, Sarli (35’st Zingaretti); Triana (40’st Antoniucci), Fagotti (35’st Vrioni), Fraternali (8’st Manna). A disp. Ferri, Temellini, Lani, Diene, Serges. All. Ceccarini.

Arbitro: Airaghi Colombo da Legnano.

Reti: 33’pt Fagotti, 42’pt Macarof, 20’st Delbianco.

Note: espulsi Visciano al 42’st e Mercanti a fine partita. Ammoniti Conti, Sarli, Cosignani.

Anche stavolta, esce dal campo una Civitanovese che ai punti avrebbe meritato esito migliore, ma che deve arrendersi alla terza sconfitta stagionale. È un refrain della gara con il Matelica, che espugnò il Polisportivo trovando un avversario incapace di finalizzare. Stavolta va anche peggio: l’Urbania passa con il minimo sforzo ringraziando per i due svarioni locali. I padroni di casa partono aggressivi, a 12’ Ganev non centra la porta da pochi passi. Gli ospiti replicano con un tiro cross di Triana (18’), ma al 33’ Cahais e Luciani non si s’intendono lasciando libero Conti di mettere in mezzo per Fagotti (0-1). La Civitanovese non si perde d’animo, Pitronaci mette in mezzo per Macarof che spreca (40’). Poco dopo però l’argentino non sbaglia, siglando il suo primo gol in rossoblù. Sempre Macarof calcia alto dal limite dell’area (44’).

Nella ripresa si registrano un tentativo di Conti (6’) e un gol annullato ad Handzic (8’), fino al 20’, quando la Civitanovese combina la frittata. Da punizione calciata a mezz’altezza, Delbianco trova una barriera incredibilmente aperta che lascia passare la palla sul primo palo. È 1-2. Al 25’, Urbania vicina al tris con un’inzuccata di Fagotti (25’). Beffata, la Civitanovese reagisce alla bell’e meglio. L’occasione più nitida capita sulla testa di Lorenzoni che da pochi metri si fa respingere da Casadei, sulla ribattuta bloccato il tentativo di Renzi (38’). Poi Visciano commette un fallo di reazione che vale il rosso. Nel finale l’Urbania mura le mischie.