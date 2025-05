Civitanovese: Settimana Cruciale per la Decisione del Patron Profili

È tutto nelle mani del patron Profili l’avvenire della Civitanovese. Anche se l’attesa sulle sorti dei rossoblù è diventata a tratti snervante, questa settimana potrebbe essere quella buona per sbrogliare la matassa. O almeno questa è la speranza. Infatti, come già è stato spiegato, oggi dovrebbe essere messa nero su bianco la famosa proposta del consorzio di imprenditori laziali intenzionati a rilevare la compagine societaria. Agli indirizzi societari di posta elettronica, dovrebbe giungere una lettera in cui saranno palesate la cifra economica, l’identità della realtà proponente, le caratteristiche del progetto e quant’altro. A quel punto, dovrà per forza esserci una risposta da parte del patron, al momento l’unico a detenere le quote societarie. Infatti, le altre figure imprenditoriali che finora sono state vicine ai colori rossoblù sono contributori in termini di sponsorizzazioni. Parliamo del presidente onorario Daniele Maria Angelini – il noto farmacista starebbe valutando di fare un passo di lato pur vantando ottimi rapporti con Profili – quindi dell’imprenditore Maurizio Bernardi (proprietario della B-Chem) che sembrerebbe destinato a non proseguire con il suo supporto al sodalizio rivierasco.

Vicino a Profili è l’imprenditore e responsabile del settore giovanile Stefano Cardinali. Insomma, Angelini e Cardinali verranno informati dell’offerta e cercheranno di supportare il presidente con qualche consiglio, ma la decisione finale spetterà allo stesso Profili. Il patron sarebbe disposto a cedere la sua compagine soltanto in caso di un’offerta molto allettante. Nei giorni e nelle settimane precedenti, non sarebbero giunte proposte economiche reali ai suoi indirizzi, perciò l’unica che potrebbe palesarsi è quella in programma oggi. I suoi autori sono in contatto con il sindaco Fabrizio Ciarapica. Un passaggio, quello previsto nell’attuale giornata, che segue un incontro tra le parti registrato lunedì sera in locale di Tolentino. Vi avrebbe preso parte anche il primo cittadino (Ciarapica, al momento, preferisce non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda). Sempre più fredda la pista che Andrea Tosoni, patron del Montegranaro e figura apprezzata dagli sportivi civitanovesi. Il discorso squadra, invece, è tutto completamente in stand by. Molti dei giocatori sono tornati nei loro comuni di provenienza aspettando notizie dalla dirigenza. Nel frattempo, qualche società ha già messo nel mirino alcuni di loro. In particolare, il Trodica che ha un forte interesse per Passalacqua e avrebbe pensato anche a Visciano. Tuttavia, in caso di permanenza di Profili, anche il capitano dovrebbe restare in rossoblù.

Francesco Rossetti