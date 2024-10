Civitanovese sul mercato. Si cerca un altro attaccante

Non è ancora concluso il mercato della Civitanovese, che in questi giorni è alla ricerca di un attaccante a margine della maxi squalifica inflitta a Stefano Spagna. Il bomber ex Porto d’Ascoli dovrà ancora scontare 6 turni e ad oggi la volontà della dirigenza va nella direzione di tornare sul mercato per permettere al tecnico Sante Alfonsi di non avere assenze in un reparto che finora registra un totale di 4 gol in 5 partite, di cui due su calcio piazzato. Va però ricordato che da un paio di settimane è stato ingaggiato il fantasista Vittorio Esposito e da pochi giorni è arrivato il transfer di Alexis Ezequiel Arias, che salvo sorprese domenica sarà a disposizione nella gara interna contro la Forsempronese. Questo permette di non forzare i tempi e valutare con calma ogni decisione, a limite anche di testare qualche giovanissimo in allenamento prima di un eventuale tesseramento. Modalità, quest’ultima, spesso impiegata dalla società nel corso degli ultimi mesi, di fatti non è ancora stato definito il contratto del portiere Riccardo De Masi, ma il classe 2006 sembra aver convinto gli addetti ai lavori e così a giorni sarà effettuato il tesseramento. Sul futuro centravanti, non emergono nomi dalle parti del Polisportivo e le opzioni in ballo sono diverse. Puntare su qualche giovanissimo, appunto, magari proveniente dai vivai di grandi squadre è un’idea. Il club rivierasco vanta una forte collaborazione con il Monza, da cui è giunto il difensore Alessandro Abennante (2004). L’alternativa è affidarsi a una figura di maggiore esperienza, magari un veterano della categoria come è accaduto con gli ingaggi del centrocampista Giorgio Capece e dello stesso Esposito. Ormai ufficiali gli addii del difensore Bartolomeo Riggioni e della mezzala Nicola Zanni, in esubero ma ancora privi di una nuova squadra. Oggi al sintetico Don Silvestro Contigiani si terrà una partitella tra prima squadra e Juniores (ore 14): un test in vista di domenica, quando i rossoblù ospiteranno la Forsempronese. Il prossimo avversario vanta 9 punti e domenica scorsa ha fermato la Samb (2-2). Allenato da Michele Fucili, il Fossombrone non ha mai perso nel torneo, vincendo in due occasioni e pareggiando tre volte: nelle loro fila, spicca l’attaccante Francesco Casolla che con 4 reti con è il capocannoniere del torneo insieme ad Alessandro Sbaffo della Recanatese ed Umberto Eusepi della Samb.