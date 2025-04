Civitanovese sull'orlo della retrocessione: decisivo il match contro la Sambenedettese

Letteralmente sull’orlo del precipizio. Quando cessano i minuti di recupero e ormai resta soltanto un altro turno per concludere i 34 stagionali, la Civitanovese torna a temere e, stavolta in maniera ancora più diretta, l’incubo retrocessione diretta. La graduatoria racconta di un penultimo posto a quota 34 punti, stessa posizione di Isernia e Roma City. Allo stato attuale, i laziali avrebbero accesso ai playout per via di una migliore classifica avulsa, mentre rossoblù marchigiani e biancocelesti molisani si scontrerebbero in uno spareggio utile a decidere chi dei due avrà accesso ai playout e chi invece scivolerà in Eccellenza.

"Cerchiamo di vincere a San Benedetto, poi faremo i conti – dice l’allenatore rossoblù Bugiardini –. Oggi (ieri; ndr)abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo provato a vincerla con tutte le forze che avevamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, potevamo vincere come perdere. Forse è stata una delle migliori situazioni per attenzione e voglia di fare, però dovevamo buttarla dentro. Il rigore? I dubbi ci sono, ma andiamo avanti". In avvio, il tecnico doveva fare a meno di Passalacqua e dell’alternativa Mancini; Rasic e Cosignani non convoncati. "Non avevo altre possibilità se non portare in panchina qualcuno dalla Juniores e adattare Foglia a centrale difensivo, che è andato bene". Inevitabilmente, il pensiero torna sulla prossima gara: "speriamo - conclude Bugiardini - di trovare una Sambenedettese in festa per approfittare delle situazioni che ci capiteranno".

f. r.