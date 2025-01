Civitanovese, un punto che fa morale: "Rosa corta? Ci stiamo muovendo"

Il pari contro la temibile L’Aquila fa ben sperare in casa rossoblù. Un esito che, considerando la forza dell’avversario, va visto come un punto guadagnato nell’ambito di una prestazione positiva. Tuttavia al Polisportivo è emersa in maniera evidente la necessità di intervenire sul mercato. Anche soltanto per una questione numerica. In panchina mister Senigagliesi ha dovuto portare Silvestri, Damiani, Pompili e Cappella, tutti giocatori della Juniores. "Abbiamo dovuto dosare le energie perché non avevamo cambi sostanziosi", ha ammesso il tecnico nel post gara anche se non ha voluto parlare di mercato. Infatti a dicembre hanno lasciato la Civitanovese Toccafondi, Pierfederici, Esposito, Abbenante e Rizzo, e contro la formazione abruzzese erano assenti Passalacqua, Padovani e Tassi. Sul punto, il patron Mauro Profili non si è nascosto, annunciando l’imminente arrivo di due elementi: "È vero che la rosa è corta, ma ci stiamo muovendo – le parole del vertice societario –. In settimana arriverà un difensore centrale, poi un esterno. Per domenica speriamo di recuperare Padovani e di ottenere il transfer di Vila". Almeno di un esterno offensivo la Civitanovese ha bisogno come il pane. L’unico giocatore con queste caratteristiche è Buonavoglia, e contro L’Aquila Senigagliesi ha dovuto adattare a trequartista il mediano Capece, avanzando Macarof. Meno prioritaria la situazione di un centrale difensivo: Passalacqua ha scontato la squalifica, Mancini si è ben comportato contro i suoi ex compagni, Diop è la solita certezza. "Mancini è stato bravissimo e può anche essere adattato come terzino destro. Ma un altro difensore va preso per dare un po’ di respiro ai ragazzi", il chiarimento di Profili. Il presidente ha ammesso il precedente tentativo per il forte attaccante Fall, opportunità poi sfumata dato che il senegalese dal Chieti è passato alla Sarnese. Di contro, il club neroverde era prima interessato a Brunet, poi anche a Padovani. Ma a questo punto nessuno dei due attaccanti rossoblù dovrebbe partire alla volta dell’Abruzzo. Con i dirigenti teatini si sarebbe parlato anche del centrocampista Balic, che nel 2016 passò dall’Hajduk Spalato all’Udinese per una cifra intorno ai 3 milioni. Ma si sarebbe trattato di un sondaggio, il croato non dovrebbe venire a Civitanova. Tornando alla gara di domenica, "il punto – ha aggiunto Profili – è meritato, la squadra ha reagito. Stiamo imboccando la strada giusta. Sono contento dell’ingresso di Raccichini che ha fatto una grande parata su Giandonato". Domenica prossima i rivieraschi faranno visita all’Atletico Ascoli, reduce da 3 sconfitte consecutive.