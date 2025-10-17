Civitanovesi al fianco dei soldati polacchi: "Chi sono quei ragazzi?"

Una sorta di "Chi l’ha visto" che affonda nel tempo della Seconda guerra mondiale quello tentato da Amedeo Regini, che dal baule dei ricordi ha estratto una foto d’epoca e ora tanta di dare un nome a quei ragazzi. Sono i giorni in cui le truppe alleate dei polacchi Lancieri dei Carpazi arrivano a Civitanova, il 29 giugno del 1944, non solo con i mezzi corazzati che attraversano il Chienti ma anche con decine di camion stracarichi di scorte alimentari, vestiario, ricambi, munizioni. "Uno dei punti di stazionamento del contingente militare era l’edificio in fondo a viale Vittorio Veneto, la Gil, Gioventù Italiana del Littorio" spiega Regini. Per scaricare quelle decine di camion occorrevano braccia e uomini, perché i soldati non bastavano. "Il comando polacco assunse lavoratori civitanovesi – rivela Regini – per scaricare le centinaia di casse dai camion e per stoccarle a terra. Casse che, alla bisogna, venivano distribuite ai vari presidi militari in città. Le stesse venivano poi ricaricate sui camion man mano che il contingente militare avanzava". Ma il tempo sbiadisce la memoria, e purtroppo sono sempre meno i testimoni oculari di questa parte della storia. "Così ci dobbiamo accontentare di qualche raro ricordo – osserva – e fortunatamente di alcune fotografie. Fotografie come questa, dove alcuni civitanovesi chiamati per scaricare i camion del contingente polacco si sono fatti riprendere con alle spalle una montagna di casse. Ma chi erano, chi sonoi?" Un appello ai protagonisti se ancor in vita o ai familiari, nel caso riconoscessero qualche volto.