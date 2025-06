Civitanovesi al voto, debuttano alle urne 211 neo diciottenni

Sono 32.656 i civitanovesi che domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15, potranno votare per i cinque referendum popolari abrogativi indetti su quesiti in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza; e altri 4.395 sono gli iscritti all’Aire, l’anagrafe dei residenti all’estero, che possono votare per corrispondenza.

L’ufficio elettorale del comune di Civitanova ha aggiornato i dati del corpo elettorale, che nel dettaglio è composto da 15.608 uomini e 17.048 donne per un totale di 32.656 votanti; di questi, 211 sono neo 18enni. Sono 126 gli scrutatori sorteggiati e nominati il 14 maggio dalla commissione elettorale comunale, che svolgeranno il servizio all’interno dei 40 seggi cittadini.

Il servizio informatica comunale ha predisposto, all’interno della Rete civica dell’ente, una finestra dedicata ai risultati. Per accedere a questa sezione occorre collegarsi https://www.comune.civitanova.mc.it/novita/risultati-referendum-2025/ dalla home page del sito www.comune.civitanova.mc.it.

Si ricorda infine che chi avesse smarrito o esaurito gli spazi nella tessera elettorale può chiederne il duplicato agli uffici comunali (ingresso sotto il loggiato, portoncino a sinistra dell’ingresso principale e ingresso con ascensore in vicolo Sforza) con orario 9.30- 13 e nei due giorni immediatamente prima delle consultazioni ci sarà anche l’apertura pomeridiana e nei giorni di votazione l’apertura sarà ininterrotta.