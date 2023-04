Civitas, Fattori assolta: "È stato un calvario"

di Lorena Cellini

Nella sentenza emessa dalla Corte dei conti sulla vicenda del mezzo milione di euro di tassa rifiuti Asur non incassato dal Comune per aver fatto scadere le ingiunzioni del 2012, con condanna a pagare 200.000 euro di danni ad Alessandro Brandoni, ex presidente della Civita.s, società comunale di gestione dei tributi, lei è stata assolta "ed è un’enorme soddisfazione. Per quanto mi riguarda, la sentenza fa totale e assoluta giustizia. Ma, visti i silenzi di alcuni e la ricostruzione ambigua di altri, voglio chiarire quanto accaduto. Lo devo alla mia famiglia e a me stessa". Parole di Lusi Fattori che si presenta con sei faldoni, quattromila pagine del fascicolo di inchiesta, e con accanto il suo avvocato, Francesco Acquaroli. "Se al mio posto ci fosse stato un uomo non so se sarebbe stato trattato allo stesso modo", premette l’ex capo del servizio tributi Civita.s che poi precisa: "Io in questa inchiesta non dovevo proprio entrarci. Vengo tirata dentro perché ho fatto il mio dovere. Sono stata accusata di non aver segnalato la scadenza della pratica Asur e invece, avendo sospettato che non si intendeva inviare per tempo le ingiunzioni, feci ben due note di avviso fatte sottoscrivere da Brandoni. Da lì il mio calvario, che nel gennaio 2020 culmina con il mio licenziamento, ma questa è un’altra storia per la quale è in piedi un altro processo. Certo è che la vicenda complessiva mi ha procurato ripercussioni sulla salute, tanto che mi è stata riconosciuta una invalidata permanente, sulla mia professionalità e sulla mia situazione economica perché ho speso finora 74mila euro per difendermi e ne ho preventivati altri 90.000". Rispetto alle note di avviso a cui fa riferimento "oggi Brandoni disconosce la sua firma e ho dato incarico ai miei legali di procedere a perizia calligrafica". Un passaggio che non inficia la sentenza "ma serve – spiega – per fare ulteriore chiarezza, perché la Corte dei conti ha già smontato tutta la costruzione fatta a mio danno dagli altri imputati che hanno fornito ricostruzioni distorte tentando di addossare a me le responsabilità". Un aspetto su cui l’avvocato Acquaroli insiste: "I magistrati hanno ritenuto condivisibile ogni tesi difensiva della Fattori. In particolare che non aveva la concreta possibilità di opporsi efficacemente alla determinazione di Brandoni di sospendere temporaneamente l’invio all’Ica della posizione debitoria Asur".